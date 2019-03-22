Ядерная спецгруппа Британии приведена в готовность из-за Brexit

В Великобритании приведены в готовность три с половиной тысячи военных. Спецгруппа находится в ядерном бункере, принадлежащем минобороны страны. Как сообщает Sky News, такие меры приняты на случай, если процедура Brexit начнется без соглашения с ЕС.

Операция по антикризисному урегулированию, названная Operation Redfold, началась 18 марта. В ней задействованы 3,5 тысячи военнослужащих. Предполагается, что они будут помогать властям в случае, если Великобритания покинет ЕС 29 марта, не согласовав это с Евросоюзом. Солдат могут задействовать для доставки продовольствия, топлива и других товаров в страну и по всей Великобритании. Отдельная команда из 200 военнослужащих готова на бензовозах доставлять топливо на заправки, если потребуется.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила коллегам по парламенту, что, несмотря на результаты сегодняшнего голосования, Великобритания может выйти из Евросоюза без соглашения уже 29 марта 2019 года.