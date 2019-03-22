Директор Лолиты прокомментировал информацию об ухудшении здоровья певицы

В СМИ появилась информация об ухудшении состояния здоровья певицы Лолиты. Якобы после концерта в Ростове-на-Дону, который прошел 21 марта, 55-летняя стала терять сознание, а врачи скорой помощи назвали причиной недомогания стресс и давление.

Концертный директор певицы Эдуард Хруцкий опроверг эту информацию. Оказалось, что наличие машины скорой помощи на концертах является обязательным условием, потому что музыкальный коллектив Лолиты и многие зрители - это люди предпенсионного и пенсионного возраста.

«Все у нас хорошо», - сказал Хруцкий «Звезде».

Следующий концерт Лолиты запланирован на 23 марта. Он пройдет в Краснодаре.