Поезд с топливом сошел с рельсов после столкновения с фурой в Липецке

Грузовой автомобиль MAN столкнулся с локомотивом на железнодорожном переезде в Липецке. В результате ДТП цистерна с топливом, которую вез поезд, опрокинулась и разлилась.

К месту происшествия выехали все необходимые специалисты. Один человек пострадал, повреждения полотна не наблюдается, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Липецкой области.

По предварительной информации, работы по ликвидации последствий ДТП завершатся 22 марта в 22.00.