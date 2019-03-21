«11-летней девочкой Юля впервые брала у меня интервью» - Левкин о Началовой

Сегодня в Москве состоялись похороны певицы Юлии Началовой. Проводить ее последний путь пришли многие коллеги и друзья. У каждого из них нашлись теплые слова и воспоминания о певице.

Экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин поделился со «Звездой», что в 1992 году, когда 11-летняя Юля Началова была корреспондентом программы «Там-там новости», она впервые брала у него интервью.

«Она немножко стеснялась и, честно говоря, я бы, наверное, не вспомнил эту ситуацию, если бы о ней не напомнила редактор, которая делала тогда эти новости. Знаете, в чем, наверное, самый ужас? Юля 11-летней девочкой брала у меня интервью, а сейчас я пришел ее проводить в последний путь», - говорит Левкин.

По словам музыканта, в Юлии Началовой не было никакого звездного пафоса, у певицы были прекрасные вокальные и артистические данные.

«Это человек, который умел из любого материала сделать конфетку и победить даже Кристину Агилеру на конкурсе… Поймите, здесь идет разговор только об одном: что пути развития нашей музыкальной индустрии могли бы пойти по-другому. По пути той музыки, которую она несла в своем сердце», - сказал Владимир.

Напомним, тело артистки предали земле на участке № 17 Троекуровского кладбища, там же расположена могила основателя НТВ Игоря Малашенко, а всего в 30 метрах - могила режиссера Марлена Хуциева.