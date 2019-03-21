Министру иностранных дел России Сергею Лаврову 21 марта исполнилось 69 лет. В день рождения он находился в Сан-Марино с первым в истории двусторонних отношений официальным визитом.

Российские журналисты поздравили Лаврова и вручили ему футболку с автографами игроков «Спартака». Над фамилией министра было написано highly likely, что означает «весьма вероятно».

Эту фразу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй впервые произнесла во время обвинений Москвы в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери и теперь регулярно ее повторяет.