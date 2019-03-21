Глава Росгеологии отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку. Об этом 21 марта сообщили в Минэкономразвития, пишет ТАСС.

Как объяснила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко, директива об отставке Панова поступила от правительства, после чего Федеральное агентство по управлению государственным имуществом выпустило соответствующее распоряжение.

Напомним, в начале марта был задержан в аэропорту Внуково бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг. Как сообщили в СК, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.