Глава Росгеологии отправлен в отставку
Роман Панов отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
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Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку. Об этом 21 марта сообщили в Минэкономразвития, пишет ТАСС.
Как объяснила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко, директива об отставке Панова поступила от правительства, после чего Федеральное агентство по управлению государственным имуществом выпустило соответствующее распоряжение.
Напомним, в начале марта был задержан в аэропорту Внуково бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг. Как сообщили в СК, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.