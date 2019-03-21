Шарпеи оправданы: МВД РФ резко сократило список опасных собак

Список потенциально опасных пород собак, которых нельзя выгуливать без намордников, был значительно сокращен. Об этом сообщил представитель МВД РФ Алексей Беззубов.

Беззубов отметил, что новый список был составлен с учетом предложений и замечаний представителей общественности. Например, на корректировку перечня опасных собак повлияла Российская кинологическая федерация. Тем не менее, в будущем список может измениться вновь, передает «Интерфакс».

В изначальном перечне было перечислено 69 пород собак. В обновленном осталось всего 12, не считая отдельного пункта с метисами. Теперь МВД не считает опасными десятки пород собак, в том числе овчарок и шарпеев.

В числе двенадцати оставшихся пород – те, которые признаны опасными большинством экспертов. В их числе акбаш, амбульдог, бразильский бульдог, бэндог, американский бандог, булли китта, отто, гуль дог, питбульмастиф. Кроме того, в список вошли волко-собачьи гибриды и «северокавказские собаки».