Наводнения в США затронут гигансткие территории

Паводки в Соединенных Штатах продлятся до мая, сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Наводнения могут охватить территории с населением более 200 миллионов человек.

Отмечается, что причиной ЧП стали сразу несколько факторов, такие как быстрое потепление, таяние весеннего снега, проливные дожди и последующий разлив рек на Среднем Западе.

По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся, поэтому ситуация будет ухудшаться. Ущерб от сильнейшего наводнения может составить миллиарды долларов.

Уже сейчас стихией повреждены мосты, дороги, сильный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Наводнения ожидаются в долине Миссисипи, районе Великих озер, в долинах рек Миссури, Огайо и Теннесси.