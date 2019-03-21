Армия США приступила к созданию гиперзвуковых ракет

В течение нескольких лет армия Соединенных Штатов Америки должна получить более миллиарда долларов на создание гиперзвукового оружия. Программа рассчитана на четыре года.

Как передает издание Defence News со ссылкой на пресс-службу армии США, инвестирование должно начаться с 2020 финансового года. Общая сумма вложений за четыре года превысит 1,2 миллиарда. Реализацией проекта и работой с подрядчиками займется армейское Управление программой гиперзвукового оружия – «Army Hypersonic Project Office».

Согласно предварительному плану, к 2022 году должен быть готов предварительный обзор проекта. В 2023 году в армии рассчитывают провести летные испытания созданных сверхзвуковых ракет. Они будут созданы на основе гиперзвуковых планирующих блоков «Сommon hypersonic glide body». Ожидается, что скорость полета в атмосфере будет составлять около пяти Махов.

«План, по словам представителей армии, состоит в том, чтобы объединить обычные планирующие блоки с двухступенчатыми ускорителями в контейнеры, и получить всесторонний прототип», - отмечается в материале.

Ранее стало известно, что модернизация средств доставки ядерных зарядов названа основным приоритетом в бюджетной заявке Пентагона на 2020 финансовый год. Помимо сверхзвукового оружия, Штаты намерены вложить несколько миллиардов долларов в другие ракетные проекты.