Британский суд встал на сторону «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Британский суд приостановил производство по делу о взыскании активов «Газпрома» в рамках спора с «Нафтогазом». Об этом сообщила российская газовая компания, пишет ТАСС. Решение было принято 15 марта.

Речь идет о взыскании активов российской компании в рамках разбирательств по контракту на транзит газа от 28 февраля 2018 года. Процесс в Великобритании будет продолжен после рассмотрения апелляции в суде шведского округа Свеа.

Напомним, «Нафтогаз» в рамках спора с «Газпромом» по контрактам на поставку и транзит газа через территорию Украины в конце февраля 2018 года добился выгодного для себя решения Стокгольмского арбитража. Согласно ему российский газовый холдинг должен заплатить украинскому концерну 2,6 миллиардов долларов.

«Газпром» оспорил это решение в Апелляционном суде Швеции, а также подал в Стокгольмский арбитраж иск о расторжении контракта. «Нафтогаз» сейчас пытается принудительно взыскать имущество «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах, а также подал связанные с этим иски в США.