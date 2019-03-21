Рогозин прокомментировал свой иск о клевете

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин объяснил, зачем подал против СМИ иск о клевете. Рогозин подчеркнул, что речь идет не о критике, а о публикации недостоверных «фактов», и это поведение он, будучи главой заметной отрасли, не может просто игнорировать.

«В каждой профессии надо быть именно профессионалом. Это касается, безусловно, и журналистики. Когда идет критика, мы с ней соглашаемся и стараемся делать выводы, делать работу над ошибками. Когда идет просто грязь, и указываются «факты» совершенно вопиющие – за это надо нести ответственность», - объяснил Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что посчитал нерациональным заниматься препирательствами в СМИ, и решил следовать законному пути – призвать виновников к ответственном за клевету. Рогозин также сказал, что речь идет в первую очередь о репутации и достоинстве отрасли, которую он представляет.

«Дело не во мне, естественно. Поскольку я назначен президентом возглавлять отрасль крупную и важную, которая на виду, я не могу просто на это реагировать спокойно… Поэтому я счел необходимым для защиты достоинства и репутации отрасли с этими «фактами» бороться», - отметил глава Роскосмоса.

Подробности уголовного дела о клевете на данный момент не сообщаются. Сейчас идет этап предварительного расследования, над делом работают дознаватели.