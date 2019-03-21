МИД РФ напомнил о бомбардировках НАТО в Югославии после приговора Караджичу

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на ужесточение наказания для первого президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича.

В среду, 20 марта палата Международного остаточного механизма для уголовного трибунала приговорила политика к пожизненному заключению. В МИД России считают, что завершившийся в Гааге процесс по делу Караджича был предвзятым и ангажированным. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Механизм, переняв пороки МТБЮ и слепо следуя его антисербскому курсу, предпочел проигнорировать эти обстоятельства и в очередной раз продемонстрировал предвзятость и ангажированность тандема МТБЮ - Остаточный механизм», - говорится в сообщении.

В МИД также указали на то, что Гаага закрывает глаза на то, что страны НАТО переступали черту недопустимых действий по отношению к гражданскому населению во время кризиса на Балканах, а также напомнили злодеяния «полевых командиров» бошняков-мусульман и косовских албанцев.

В ведомстве рассказали, что боевая операция, устроенной Североатлантическим Альянсом на территории бывшей Югославии, унесла жизни тысяч мирных людей, разрушена гражданская инфраструктура. В министерстве также указали на временный и ограниченный характер Остаточного механизма и выразили надежду на скорое закрытие органа.