Легендарный мастер и русский Антониони: в Доме кино простились с Марленом Хуциевым

Коллеги, друзья и близкие простились с легендарным режиссером Марленом Хуциевым. Траурная церемония состоялась на сцене Дома кино.

Рядом с портретом режиссера разместили кадры фильмов, которые узнает любой житель бывшего Советского Союза. В числе работ Хуциева – «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Был месяц май» и другие известные картины.

«Это не просто наша история, это не просто наше кино… это то, чем мы пользуемся и чем мы живем», - поделился актер Сергей Гармаш, который также пришел проститься с Марленом Хуциевым.

Большинство режиссеров, сценаристов, актеров и кинематографистов обязаны своим образом именно Хуциеву. Они либо проходили его фильмы, либо непосредственно слушали лекции, которые режиссер читал во ВГИКе.

«Большинство кинематографистов моего поколения учились на его фильмах. А он говорил - я учусь у великих итальянцев. И, пожалуй, он первый подхватил этот аромат итальянского кино: воздушность, легкость камеры, движения», - рассказал народный артист РФ Евгений Герасимов.

У великих итальянцев Хуциев перенял легкую манеру повествования, основанную на доверии к людям, что отмечали многие критики. Она заметна и в «Весне на Заречной улице», и в «Июльском дожде», который называют работой «русского Антониони».

Марлен Хуциев работал всю жизнь и до последнего трудился над картиной «Невечерняя», посвященной встрече Антона Чехова и Льва Толстого. Она станет последним памятником режиссеру, во многом определившему облик и советского, и российского кино.