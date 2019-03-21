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Катя Лель рассказала о проблемах Началовой со здоровьем

Андрей Аркадьев
20:09 21.03.2019
По словам Кати Лель, Началова никогда не жаловалась на самочувствие, несмотря на проблемы со здоровьем.

Известная российская певица Екатерина Чупринина, выступающая под псевдонимом Катя Лель, рассказала «Звезде», что хорошо знала Юлию Началову.

Она призналась, что заметила ухудшение состояния здоровья Началовой еще во время совместной поездки на международный фестиваль «Славянский базар в Витебске». По словам Кати Лель, певица никогда не жаловалась, всегда стойко переносила все невзгоды.

«Я помню очень хорошо поездку в августе на "Славянский базар" в Витебске, мы были в гримерке. Я видела очень тоненькие ножки, ручки, которые выдавали проблемы…», - поделилась Лель.

«Юля всегда улыбнется, скажет "все хорошо"… Высоченные каблуки, красивая идет на сцену. Да, обратно она уже не имеет сил идти, ей помогают идти, но при она этом никогда не жаловалась», - добавила Лель.

Сегодня, 21 марта, в Москве простились с певицей Юлией Началовой. Церемония проходила в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Тело артистки предали земле на участке № 17, там же расположена могила основателя НТВ Игоря Малашенко, а всего в 30 метрах - могила режиссера Марлена Хуциева.

Напомним, Началова скончалась в минувшую субботу, 16 марта, на 39-м году жизни. Певица умерла из-за остановки сердца, спровоцированной воспалительным процессом, который начался из-за ранки на ноге.

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