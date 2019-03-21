Число жертв аварии с паромом в Ираке выросло до 85

Число жертв трагедии с паромом «Аль-Джазира» в Ираке выросло до 85 человека. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Ирака.

По данным ведомства, на данный момент известно о 85 погибших пассажирах. Как сообщает канал Sky News Arabia со ссылкой на правохранителей, спасатели смогли вызволить из воды 55 человек, в том числе 19 детей. Поисковая и спасательная операция продолжаются.

Основной причиной трагической аварии считается превышение числа пассажиров на борту туристического парома. Также сыграло роль повышение уровня воды в Тигре, которое случилось из-за раскрытия шлюзов в плотине города Мосул.

Полиция работает над установлением личности виновных в масштабной трагедии. Ожидается, что в Ираке в связи со случившемся будет объявлен национальный траур. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему иракскому коллеге Бархаму Салеху и семьям жертв крушения.