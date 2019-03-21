Путин выразил соболезнования из-за десятков жертв крушения парома в Ираке

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования своему иракскому коллеге Бархаму Салеху в связи с гибелью людей после крушения парома, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер также выразил сочувствие семьям и друзьям погибших и пожелал скорого выздоровления пострадавшим.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в сообщении.

Туристическое судно следовало по реке Тигр и перевернулось недалеко от города Мосул. На борту парома были десятки людей. Жертвами ЧП стали не менее 60 человек, среди них много детей. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

Причиной того, что плавсредство перевернулось, стал перегруз, вызванный превышением количества пассажиров. Кроме того, уровень воды в реке Тигр был выше, чем обычно.