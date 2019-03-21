Поклонник угрожал облить Ирину Понаровскую кислотой

Известная российская джазовая певица Ирина Понаровская рассказала о нескольких пугающих случаях с поклонниками, которые питали к ней нездоровую страсть. Один молодой человек угрожал облить ее кислотой, а другой внезапно нагрянул домой после серии жутких писем.

Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на «Караван историй», один из мужчин писал ей неоднозначные письма из Челябинска. Потом поклонник каким-то образом узнал адрес артистки в Москве, прибыл в столицу и попытался устроить встречу.

К счастью, ему не удалось осуществить свое намерение, поскольку по адресу находилась только мама Понаровской. По ее словам, поклонник приехал с огромным рюкзаком и выглядел страшно.

Однако случай с кислотой певица признала наиболее пугающим за свою карьеру. Этот поклонник узнал телефон Понаровской и регулярно звонил ей, предлагая отношения. В случае отказа мужчина обещал облить певицу кислотой. Понаровская сообщила о звонках в милицию, однако этот факт у поклонника гнев и новые угрозы расправой.