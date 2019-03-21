Скончался известный актер Петр Зайченко

Российский актер Петр Зайченко ушел из жизни в возрасте 75 лет в Волгограде. Артист скончался в четверг, 21 марта, в одной из больниц Волгограда.

По словам внучки актера, Ксении Амировой смерть наступила в 10.25 по местному времени, пишет ТАСС.

Зайченко был доставлен в больницу в феврале с инфарктом. Врачи оценивали состояние его здоровья как стабильно тяжелое. Актер пережил три инфаркта.

Широкому зрителю Зайченко известен по ролям в фильмах «Парад планет» и «Такси-блюз». Всего он снялся в более чем 50 фильмах, включая такие ленты, как «Тарас Бульба», «Дом», а также в многосерийных фильмах «Дальнобойщики» и «Участок».