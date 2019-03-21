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Победительницу «Мисс Москва» впервые в истории лишили титула и короны

Александра Арсентьева
18:58 21.03.2019
Главный титул «Мисс Москва-2018», а также корона победительницы перейдут первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Победительницу «Мисс Москва» впервые в истории лишили титула и короны
© Фото: alesiasemerenko, Instagram

Алесю Семеренко, победительницу конкурса «Мисс Москва-2018», лишили титула и короны из-за несоблюдений условий договора. Об этом рассказал «Звезде» представитель организаторов конкурса.

«Мы лишили ее за несоблюдение условий договора, подписанного в момент принятия ее в финалистки конкурса. Несоблюдения договора именно с той точки зрения, когда она получает титул», - заявила она.

Директор конкурса «Мисс Москва» Татьяна Андреева-Фальк рассказала сайту «Комсомольской правды», что победительница конкурса в течение года должна участвовать в мероприятиях. За три месяца Семеренко не появилась ни на одном из них.

«До нее невозможно дозвониться, она всегда недоступна. А если дозваниваемся, она все болеет, плохо себя чувствует. При этом в Instagram ведет активную светскую жизнь», - заявила Андреева-Фальк.

По правилам конкурса, главный титул «Мисс Москва-2018», а также корона победительницы перейдут первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.

Конкурс «Мисс Москва» проходит ежегодно с 1996 года, такой инцидент случился впервые за его историю.

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