В России проведут полную инвентаризацию земель и недвижимости

В Российской Федерации проведут полную инвентаризацию земель и недвижимости. Такое решение было принято на уровне правительства РФ.

Новость о полной инвентаризации озвучил глава министерства экономического развития Максим Орешкин. Для решения этой задачи потребуется значительное время, а также проведение комплексных кадастровых работ и использование инновационных инструментов.

«Большое количество объектов, которые были построены в том числе в советское время, в реальности не имеют законных владельцев, или эта информация государству не известна», - цитирует «Интерфакс» главу Минэкономразвития РФ.

Орешкин подчеркнул, что за последние тридцать лет система сильно изменилась. Подсчитать все существующие в большой стране участки недвижимости и земли не удастся даже за год, поскольку задача представляется крайне масштабной.

Ранее стало известно, что из КОАП может исчезнуть понятие «дачного дома». С первого января 2019 года в России упразднены определенные правовые формы земельных участков, остались только «садовые» и «огородные», хотя ранее среди них присутствовал «дачный дом». В связи с этими изменениями понятие «дачный дом» может пропасть и из КОАП.