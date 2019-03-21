ФСБ проверяет деятельность судьи Кузьминского суда

Сотрудники Федеральной службы безопасности ведут проверку в отношении судьи Руслана Якубаева.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых органах сообщил, что в четверг, 21 марта, в здании Кузьминского районного суда города Москвы задержали Якубаева.

В пресс-службе Мосгорсуда опровергли эту информацию и пояснили, что задержания не было, в отношении судьи проводится проверка и что именно ему инкриминируется, не известно.

Федеральный судья Кузьминского районного суда Руслан Якубаев занимает должность уже пять лет. Он был назначен указом президента РФ от 18 марта 2014 года.