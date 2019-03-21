«США как пулеметчик, а Россия - снайпер»: эксперт объяснил различия в политике России и США

Политолог Роман Зыков объяснил, в чем разница политики России и Соединенных Штатов Америки. Своим мнением он поделился в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

«США как пулеметчик, который поливает всех свинцом, а Россия - это снайпер. У нас одна пуля - и нет пулеметчика, ничего он не сделает своими гигантскими военными бюджетами и своим вооружением. У нас уже паритет. Если бы у нас паритета не было, они бы давно на нас напали. Они не могут этого сделать, они нас боятся», - уверен Зыков.

По мнению политолога, российское вооружение при не столь большом военном бюджете, как у США, тем не менее, эффективнее, лучше, качественнее и технологичнее.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.