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«США как пулеметчик, а Россия - снайпер»: эксперт объяснил различия в политике России и США

Роман Зыков
18:48 21.03.2019
США не могут на нас напасть, они нас боятся
© Фото: Минобороны

Политолог Роман Зыков объяснил, в чем разница политики России и Соединенных Штатов Америки. Своим мнением он поделился в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

«США как пулеметчик, который поливает всех свинцом, а Россия - это снайпер. У нас одна пуля - и нет пулеметчика, ничего он не сделает своими гигантскими военными бюджетами и своим вооружением. У нас уже паритет. Если бы у нас паритета не было, они бы давно на нас напали. Они не могут этого сделать, они нас боятся», - уверен Зыков.

По мнению политолога, российское вооружение при не столь большом военном бюджете, как у США, тем не менее, эффективнее, лучше, качественнее и технологичнее.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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