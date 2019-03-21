В Росгидромете посоветовали не работать в огороде до конца майских праздников

Росгидромет посоветовал не работать в огороде до конца майских праздников. Об этом заявил «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В майские праздники очень часто бывают заморозки, примерно в 1/3 случаев. Первая декада мая имеет такую особенность. Все-таки мы находимся на 55-й параллели северной широты и вторжение холодного воздуха наблюдается часто. Если наблюдаются заморозки, то посадки, которые осуществляются в первой декаде мая очень плохо развиваются. Лучше бы, конечно, дождаться середины мая, когда можно смело картошку сажать и другие культуры», - сказал он.

«Но я не сомневаюсь, что не смотря на все эти рекомендации агрометеорологов все равно будут посадки. Так устроена садово-огородное дело. Так социальная жизнь устроена - в первой декаде мая очень много выходных дней и люди занимаются своим любимым делом», - добавил Вильфанд.