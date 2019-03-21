Марат Башаров развелся с женой

Мировой суд московского района Бабушкинский расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы. Исковое заявление о разводе было удовлетворено.

Как сообщает агентство «Москва», в данный момент актер рассматривает соглашение об алиментах. Вопрос об этих платежах бывшие муж и жена намерены решить без привлечения суда, между собой.

Делить имущество экс-супруги тоже не собираются. Актер согласился, что общий ребенок будет проживать с матерью.

«У них добрые отношения в интересах ребенка… Они устно между собой решают вопрос с алиментами», - отметила адвокат жены Башарова Нелли Макарова.

По ее словам, главной причиной развода послужила невозможность продолжать проживание вместе. Сами супруги на заседание не пришли, их интересы в суде представляли юристы. Процесс проходил в закрытом режиме, журналистам позволили выслушать лишь оглашение решения.