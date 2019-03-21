Экс-президента Бразилии арестовали по делу о коррупции

В четверг, 21 марта арестован бывший президент Бразилии Мишель Темер в рамках расследования дела о коррупции.

Задержание происходило в доме политика в Сан-Паулу в рамках полицейской операции Lava Jato, сообщает Correio Braziliense.

Мишель Темер был 37-м президентом Бразилии. Он руководил страной с 31 августа 2016 года по 1 января 2019 года, когда истек его президентский срок.

Бывшего главу государства обвинили в коррупции и отмывании денег еще в конце 2018 года. Генеральная прокуратура страны заявила, что в 2017 он получил взятку от логистической компании за издание указа, который допустил продление двух портовых контрактов до 70 лет.