Минкульт создаст свою службу безопасности после кражи в Третьяковке

Министерство культуры РФ планирует создать подразделение, отвечающее за сохранность музейных ценностей, а также безопасность в учреждениях культуры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве и в правоохранительных органах.

Соответствующая идея появилась по итогам работы комиссии, созданной после кражи картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. При этом ведомство не планирует создавать отдельное охранное подразделение, отвечать за безопасность в учреждениях культуры по-прежнему будет Федеральная служба войск национальной гвардии, однако изменятся подходы к обеспечению безопасности и расширится взаимодействие с охраной Росгвардии.

Комиссия провела проверки в Русском музее, Историческом музее, Эрмитаже и Пушкинском музее и пришла к выводу, что учреждения культуры нерационально используют предоставленную охрану, и выявила ряд других недостатков в организации охраны.

Напомним, картину российского пейзажиста «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи вынес 27 января молодой человек в черном. Видеокамеры наблюдения зафиксировали его, поэтому на следующее утро сотрудники МВД РФ смогли опознать и задержать подозреваемого. Картину Куинджи нашли в Одинцовском районе Подмосковья. Уже 1 февраля полотно вернулось на выставку.