В Москву вернется настоящая зима

В пятницу, 22 марта, в Москве похолодает и выпадет снег. Об этом рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В пятницу ныряющий циклон североатлантического происхождения принесет в столичный регион обильные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Выпадет как минимум 8-9 миллиметров или 25% месячной нормы. Возможно налипание мокрого снега на провода до 5-6 миллиметров и гололедные явления. Сильный северо-западный ветер в среднем 7-12 метров в секунду, но в порывах может достигать 18 метров в секунду. В этой связи - ухудшение видимости на дорогах», - сказал он.

По словам Тишковца, вероятны сбои функционирования наземного и авиатранспорта, обрывы линий электропередач и даже массовые ДТП.

«Ненастье начнется утром в пятницу в период с 5 до 6 часов по московскому времени и продержится весь день. Ночью температура в столице понизится до нуля - минус пяти. Днем максимум, на что придется рассчитывать, - минус один - плюс четыре градуса», - рассказал синоптик.

Он отметил, что в столицу «нагрянет настоящая зима». Погодные условия будут очень сложные, особенно это касается автолюбителей.