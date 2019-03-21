Более 60 погибших: в Ираке перевернулся паром с туристами и детьми

В Ираке неподалеку от города Мосул на ходу перевернулся туристический паром с десятками людей на борту. В основном в транспортном судне находились дети с родителями.

По данным СМИ, на текущий момент известно о 60 погибших. Как сообщает Telegraph со ссылкой на представителя местного управления гражданской обороны Хусама Халила, большинство погибших на пароме - дети, которые не умеют плавать.

Спасательная команда до сих пор занята поиском пострадавших людей. На данный момент им удалось спасти 12 человек. Упомянутые цифры не являются окончательными, поскольку спасательные мероприятия продолжаются, часть пассажиров еще жива.

По предварительной версии, причиной трагедии стало резкое повышения уровня воды в реке Тигр, которое случилось после открытия шлюзов в плотине Мосула. Кроме того, перевозчик, возможно, перегрузил транспортное судно, посадив слишком много пассажиров.