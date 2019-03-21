Александр Песков рассказал, какой была Началова в обычной жизни

Артист эстрады и пародист Александр Песков, присутствовавший на похоронах Юлии Началовой, рассказал «Звезде» о безвременно скончавшейся певице.

«Вы же видите ее фотографии, какие глаза, как они улыбаются. Какая она чистая вообще девочка», - поделился он.

Песков рассказал, что знал Началову, когда она была еще ребенком.

«Папа ее приводил ко мне в театр, она только-только клоповка была такая маленькая, и вот, выросла, росла на глазах», - добавил пародист.

По словам артиста, Началова в любой ситуации сохраняла бодрое расположение духа, она никогда не грустила.

«Никогда грустной не была, никогда, что бы не стоило. Ну вот, к сожалению, болезнь такая штука. Здоровье не знаешь, где найдешь, а где потеряешь», - констатировал Песков.

Сегодня, 21 марта, в Москве простились с певицей Юлией Началовой. Церемония прощания проходила в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Тело артистки предали земле на участке № 17, там же расположена могила основателя НТВ Игоря Малашенко, а всего в 30 метрах - могила режиссера Марлена Хуциева.

Напомним, Началова скончалась в минувшую субботу, 16 марта, на 39-м году жизни. Певица умерла из-за остановки сердца, спровоцированной воспалительным процессом, который начался из-за ранки на ноге. В начале марта ее госпитализировали.