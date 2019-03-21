«Так рано и несправедливо»: солист «Иванушек» Кирилл Андреев об уходе Началовой

Уход Юлии Началовой из жизни произошел слишком рано и несправедливо. Мыслями об этом печальном событии поделился солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, который пришел проводить певицу в последний путь.

«Так рано и несправедливо. Царствие небесное Юлечке. Надеюсь, родственники справятся с утратой. Просто будет ее не хватать, не хватать таланта, песен, голоса, улыбки. Я периодически держал связь с папой, писал сообщения, когда узнал, что Юля в больнице. Лишний раз не стал тревожить. Он коротко отписывался - говорил, спасибо за поддержку, Юля находится под наркозом, сейчас не могу общаться», - рассказал Андреев.

Проститься с певицей пришли ее близкие, друзья и коллеги. Все без исключения отмечали характер Юлии Началовой. По словам людей, которые ее знали, это был добрый и светлый человек, который никогда не жаловался на жизнь и всегда улыбался.

«Никогда не грустила, даже когда было плохо. Может, поэтому это для всех такой шок. Она никогда не давала даже какого-то маячка, что ей где-то некомфортно, неуютно, неудобно, чтобы она где-то поскандалила, как вы говорите, в нашем шоу-бизнесе. Это вообще не про нее», - ранее поделился артист Филипп Киркоров.

Церемония прощания с Юлией Началовой прошла 21 марта на Троекуровском кладбище. В последний путь артистку проводили аплодисментами.