Под Воронежем на котельной произошел взрыв: кадры последствий

Под Воронежем в совхозе «Масловский» в Новоусманском районе утром, 21 марта, произошел взрыв в газовой котельной.

В результате инцидента погибла 69-летняя женщина. Еще два человека пострадали. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

«Звезда» публикует кадры последствий взрыва. На них видно, что территория котельной оцеплена, на месте работают экстренные службы. Из-за взрыва пострадали близстоящие дома, в некоторых квартирах выбиты окна.

Сотрудники СК по Воронежской области по факту случившегося проводят доследственную проверку.

Взрыв котельной оставил без отопления 18 жилых домов, школу и детский сад - почти 1200 человек, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Как заявили в прокуратуре, прекращение подачи воды в котел привело к его перегреву и взрыву, здание котельной полностью разрушено.

В настоящее время температура воздуха составляет пять градусов тепла.