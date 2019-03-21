За отказ обслуживать пенсионеров и инвалидов будут наказывать

За отказ обслуживать пенсионеров и инвалидов нужно наказывать. С таким предложеним выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время выступления на заседании правительства.

По словам главы кабинета министров, для этого необходимо внести в административный кодекс поправки, предполагающие ответственность за отказ предоставить услуги людям с ограниченными возможностями и пожилого возраста.

В настоящее время, отметил премьер, особые запросы и потребности таких клиентов нередко игнорируют.

Также в ходе заседания глава кабмина заявил о повышении военных пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. На эти цели правительство выделит 1 млрд рублей.

Данные изменения вступят в силу 1 мая 2019 года.