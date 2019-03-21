За отказ обслуживать пенсионеров и инвалидов будут наказывать
С таким предложеним выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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За отказ обслуживать пенсионеров и инвалидов нужно наказывать. С таким предложеним выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время выступления на заседании правительства.
По словам главы кабинета министров, для этого необходимо внести в административный кодекс поправки, предполагающие ответственность за отказ предоставить услуги людям с ограниченными возможностями и пожилого возраста.
В настоящее время, отметил премьер, особые запросы и потребности таких клиентов нередко игнорируют.
Также в ходе заседания глава кабмина заявил о повышении военных пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. На эти цели правительство выделит 1 млрд рублей.
Данные изменения вступят в силу 1 мая 2019 года.