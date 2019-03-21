В Минздраве назвали цели законопроекта, ограничивающего продажу алкоголя до 21 года

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай рассказал «Звезде» цели, которые преследует законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года.

«Эта работа ведется прежде всего с целью того, чтобы обеспечить снижения смертности населения в трудоспособном возрасте, потому что известно накопленный эффект потребления алкоголя является одним из серьезных факторов риска с точки зрения смертности прежде всего трудоспособного населения», - сказал Салагай.

По его словам, есть модели, которые показывают, что введение ограничительных мер для определенного круга лиц показывают эффективность введенных ограничений.

«Эти меры не должны быть единственными, они должны дополняться и информированием, мотивированием, они должны дополняться на региональном уровне. И мы видим, что действительно очень многое делается, чтобы увеличить долю лиц, ведущих здоровый образ жизни», - отметил заместитель министра здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Минздрав предлагает внести в закон изменение, по которому будет запрещено продавать алкогольные напитки с содержанием более 16,5% этилового спирта лицам, не достигшим возраста 21 года.