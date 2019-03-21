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Названы самые качественные российские продукты

Андрей Аркадьев
16:09 21.03.2019
В 95% соков и морсов не содержатся консерванты и добавки.
Названы самые качественные российские продукты
© Фото: Ulrich Fuchs image, BROKER.com, Globallookpress

Глава «Российской системы качества» («Роскачество») Максим Протасов назвал самые полезные продукты отечественного производства.

Специалисты провели исследование и выяснили, что в 95% соков и морсов, произведенных в России, не содержатся добавки и консерванты, сообщает «Российская газета».

Протасов также назвал абсолютным «натурпродуктом» растительное масло отечественного производства. По словам руководителя организации, РФ является одним из мировых лидеров по продаже этого продукта.

Глава «Роскачества» также отметил высокий уровень качества молочной продукции. Аналогичные показатели при проверке показали мед и мясо курицы, поскольку в большинстве исследованных образцов не содержатся антибиотики.

Протасов добавил, что сейчас «Роскачество» работает над созданием стандартов, которые сведут к минимуму наличие антибиотиков в продуктах.

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