Названы самые качественные российские продукты

Глава «Российской системы качества» («Роскачество») Максим Протасов назвал самые полезные продукты отечественного производства.

Специалисты провели исследование и выяснили, что в 95% соков и морсов, произведенных в России, не содержатся добавки и консерванты, сообщает «Российская газета».

Протасов также назвал абсолютным «натурпродуктом» растительное масло отечественного производства. По словам руководителя организации, РФ является одним из мировых лидеров по продаже этого продукта.

Глава «Роскачества» также отметил высокий уровень качества молочной продукции. Аналогичные показатели при проверке показали мед и мясо курицы, поскольку в большинстве исследованных образцов не содержатся антибиотики.

Протасов добавил, что сейчас «Роскачество» работает над созданием стандартов, которые сведут к минимуму наличие антибиотиков в продуктах.