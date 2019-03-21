Кремль раскрыл цель звонка Назарбаева Путину

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посчитал нужным сообщить своему российскому коллеге о решении покинуть пост. Эта информация стала публичной через несколько часов после разговора Путина и Назарбаева.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, звонок лидера Казахстана был данью уважению и дружбе. Назарбаев счел необходимым заранее известить Путина о происходящем.

«Наверное, такая дань особым союзническим, дружественным отношениям наших двух стран, а также особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина», - отметил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что Назарбаев не советовался с Путиным по поводу преемника и не просил никаких советов. Общение было информативным. Пресс-служба не сообщила о беседе официальным порядком, поскольку разговор носил особый характер, и в Кремле посчитали корректным представить коллегам из Казахстана самим распространить информацию в том объеме, в каком они посчитают нужным.

Нурсултан Назарбаев подал в отставку 19 марта. Он был первым президентом республики, заняв эту должность 24 апреля 1990 года. До новых выборов президента его обязанности будет исполнять бывший премьер, спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.