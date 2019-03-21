В Москве похоронили певицу Юлию Началову

В Москве на Троекуровском кладбище похоронили известную певицу Юлию Началову. Церемония прощания с артисткой проходила в ритуальном зале. Она началась в полдень и продлилась до 14 часов.

Могила Началовой расположена на 17-м участке рядом с могилой медиаменеджера Игоря Малашенко. Кроме того, всего в нескольких метрах находится могила кинорежиссера Марлена Хуциева.

Проститься с артисткой пришли ее родственники и друзья, а также сотни фанатов. Также на прощании присутствовали эстрадная певица Лариса Долина, дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные, музыкальный продюсер Бари Алибасов, актер Александр Михайлов, певица Анастасия Стоцкая.

Напомним, Началова скончалась в минувшую субботу, 16 марта. Ей было 38 лет. Певица умерла из-за остановки сердца, спровоцированной воспалительным процессом, начавшегося из-за повреждения ноги. В начале марта ее госпитализировали.

Артистка много лет выступала с концертами, снималась в кино, вела телепередачи, выпустила несколько альбомов.