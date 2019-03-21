Госдума приняла в первом чтении закон об ипотечных каникулах
Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу 28 февраля.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Госдумой в первом чтении был принят законопроект об ипотечных каникулах. Об этом сообщает РИА Новости.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что это первый проект закона, который был разработан в рамках реализации послания российского президента Владимира Путина.
По словам главы государства, каникулы должны распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе на те, которые уже были выданы.
В Государственную думу соответствующий проекта закона был внесен 28 февраля.