Госдума приняла в первом чтении закон об ипотечных каникулах

Госдумой в первом чтении был принят законопроект об ипотечных каникулах. Об этом сообщает РИА Новости.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что это первый проект закона, который был разработан в рамках реализации послания российского президента Владимира Путина.

По словам главы государства, каникулы должны распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе на те, которые уже были выданы.

В Государственную думу соответствующий проекта закона был внесен 28 февраля.