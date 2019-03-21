«Неужели Всевышнему не хватает ангелов?»: Киркоров об уходе Юлии Началовой

Близкие, друзья и коллеги Юлии Началовой простились с певицей. Траурная церемония прошла 21 марта на Троекуровском кладбище.

По словам артиста Филиппа Киркорова, который тоже пришел проводить Началову в последний путь, певица вызывала у него бесконечное восхищение - и как профессионал, и как человек. Началова была настолько светлой личностью.

«Вся страна любовалась, слушала ее песни. Она побеждала на конкурсах, пела, выступала, гастролировала по всему миру. У нее замечательная дочка, семья красивая. Что-то в жизни получалось, что-то не получалось, но это жизнь, у каждого своя. Но она жила сценой и музыкой, ей еще творить и творить. Ей даже сорока не было, и никогда не скажешь, что ей было 38, настолько она всегда выглядела безупречно. Всегда была юной, всегда ощущение, что ей 18 лет», - поделился Киркоров.

Артист подчеркнул, что Началова всегда отличалась позитивным мировоззрением. Она никогда не жаловалась, не скандалила и не проявляла агрессии. Доброжелательность, позитив и доброту певицы отмечают абсолютно все люди, которые ее знали.

«Никогда не грустила, даже когда было плохо. Может, поэтому это для всех такой шок. Она никогда не давала даже какого-то маячка, что ей где-то некомфортно, неуютно, неудобно, чтобы она где-то поскандалила, как вы говорите, в нашем шоу-бизнесе. Это вообще не про нее. Светлый, добрый, красивый, чистый человек», - добавил артист.

Киркоров вспомнил другую трагическую потерю для российской сцены. Не так давно в молодом возрасте после тяжелой болезни из жизни ушла Жанна Фриске.

«Это так же неожиданно, как уход Жанны Фриске. Почему уходят красивые, юные и талантливые? Неужели у Всевышнего там наверху не хватает ангелов, что он забирает их от нас? В чем причина? Наверное, кроется где-то причина… Я уверен, что она превратится в ангела для своей дочери и своих родителей. Будет помогать, о своем присутствии давать знать. Я в это четко верю», - сказал Филипп Киркоров.

Началова умерла на 39-м году жизни 16 марта. Причиной смерти певицы стала остановка сердца из-за воспалительного процесса.