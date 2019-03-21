Юлию Началову проводили в последний путь аплодисментами

В Москве прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой. Она проходила в Траурном зале Троекуровского кладбища.

Гроб с телом певицы вынесли из здания под аплодисменты собравшихся на церемонию. Проститься с артисткой пришли ее родные и близкие. Также на прощании присутствовали исполнительница Лариса Долина, артисты цирка братья Запашные, музыкальный продюсер Бари Алибасов, актер Александр Михайлов, певица Анастасия Стоцкая и многие другие.

Напомним, Началова скончалась 16 марта на 39 году жизни. Причиной смерти исполнительницы стала остановка сердца, которая была спровоцирована обширным воспалительным процессом.