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Юлию Началову проводили в последний путь аплодисментами

Александра Арсентьева
15:04 21.03.2019
Напомним, Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни.

В Москве прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой. Она проходила в Траурном зале Троекуровского кладбища.

Гроб с телом певицы вынесли из здания под аплодисменты собравшихся на церемонию. Проститься с артисткой пришли ее родные и близкие. Также на прощании присутствовали исполнительница Лариса Долина, артисты цирка братья Запашные, музыкальный продюсер Бари Алибасов, актер Александр Михайлов, певица Анастасия Стоцкая и многие другие.

Напомним, Началова скончалась 16 марта на 39 году жизни. Причиной смерти исполнительницы стала остановка сердца, которая была спровоцирована обширным воспалительным процессом.

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