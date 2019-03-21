Участок «красной» ветки московского метро закроют с 30 марта

Пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена закроют из-за строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

С 30 марта по 5 апреля будут недоступны для пассажиров станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». Откроется участок красной ветки 6 апреля.

В дни закрытия станций метро рекомендовано пассажирам пересесть на наземный городской транспорт. Во время строительных работ от станции «Комсомольская» до «Черкизовской» будут курсировать бесплатные автобусы, а также трамваи.

Кроме того, с 30 марта по 5 апреля вблизи станций разместят плакаты о их закрытии, в метро будут транслировать аудиообъявления, а инспекторы помогут пассажирам выбрать оптимальный маршрут.

На новом участке Большой кольцевой линии будут расположены станции «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная».