«Она действительно всегда улыбалась» - Новикова из «Блестящих» вспоминает Юлию Началову

В Большом траурном зале Троекуровского кладбища сегодня, 21 марта, проходит церемония прощания с певицей Юлией Началовой. Ее посетила участница группы «Блестящие» Ксения Новикова.

Новикова вспомнила, что впервые с Началовой они познакомились много лет назад на съемках - тогда одной было девять, а другой десять лет.

«Мы познакомились за кулисами, очень переживали. Мы тряслись, держались за руки, поддерживали друг друга, и вроде было не так страшно», - рассказала певица.

Она назвала Началову «светлым человеком», подчеркнув, что та «действительно всегда улыбалась».

Солистка «Блестящих» призналась, что они не были лучшими подругами, но «всю жизнь бок о бок ходили», поддерживали связь благодаря соцсетям и передавали приветы родственникам.

Новикова добавила, что в приоритете у Юлии Началовой всегда была семья. Больше всего она хотела, чтобы родные были здоровы, а дочка была счастлива.

Началова умерла на 39-м году жизни 16 марта. Причиной смерти певицы стала остановка сердца из-за воспалительного процесса.