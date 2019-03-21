Нарколог назвал условие эффективности закона о запрете на продажу алкоголя до 21 года

Запретительные меры имеют значение и работают только вместе с просветительскими мероприятиями, заявил «Звезде» психиатр, нарколог, член общественной организации «Союз борьбы за народную трезвость» Сергей Зайцев, комментируя законопроект о продаже крепких алкогольных напитков с 21 года.

«Ограничительные и запретительные меры нужны, но они имеют значение только в совокупности с мероприятиями по просвещению. Нужно предоставить населению информацию о действии алкоголя. Тогда люди сами не прикоснутся и не посмотрят в сторону алкоголя. Информации просветительских мероприятий совершенно недостаточно», - отметил нарколог.

По его мнению, депутаты только вводят запреты и ограничения, а просвещением населения России не занимаются, поэтому все меры не приведут к ощутимым результатам.

«Госдума однобоко как-то ограничительные меры принимает, а просветительских мероприятий нет. Без них достаточного результата не будет», - подчеркнул Зайцев.

Ранее сообщалось, что Минздрав завершил разработку законопроекта о продаже крепких алкогольных напитков в России с 21 года, согласно которому введут запрет на продажу спиртного с содержанием более 16,5% этилового спирта лицам, не достигшим совершеннолетия.