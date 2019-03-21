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«Невозможно понять и принять»: Стоцкая о смерти Началовой

Александра Арсентьева
14:09 21.03.2019
Началова будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

В Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища проходит церемония прощания с певицей Юлией Началовой. Проводить артистку в последний путь пришли многие представители шоу-бизнеса, в том числе и исполнительница Анастасия Стоцкая.

Певица рассказала «Звезде», каким человеком была Началова.

«Она абсолютно непосредственный человек, ребенок. Она эту непосредственность сохранила до конца своих дней. Она очень легкий была человек. Мне кажется, что такие люди должны жить очень-очень долго. Это очень несправедливо. Это непостижимо, невозможно понять и принять», - сказала Стоцкая.

«Она никогда не старалась хайповать на каких-то своих личных моментах. Она занималась творчеством. Она была абсолютно творческий человек, талантливый», - отметила певица.

Напомним, Началова ушла из жизни 16 марта. Причиной смерти исполнительницы стала остановка сердца, которая была спровоцирована обширным воспалительным процессом.

Началова будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

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