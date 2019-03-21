Росгвардия: смотрительницы Третьяковки не нажали тревожную кнопку при виде голого мужчины

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал «Звезде» о происшествии в Третьяковской галерее, когда смотрительницы не вызвали Росгвардию в то время, когда неизвестный мужчина в нижнем белье прогуливался по залам с картинами.

«Наши сотрудники не работают в залах, они не обеспечивают безопасность картин, общественную безопасность. Эта функция возложена на службу безопасности Третьяковской галереи, а также сотрудниц, которые работают непосредственно в залах», - пояснил Грибакин.

Сотрудник Росгвардии отметил, что инцидент был проанализирован и может стать поводом для пересмотра обеспечения безопасности.

«Мы очень тщательно проанализировали этот случай. Выяснилось, что у сотрудниц музея была возможность воспользоваться кнопкой тревожной сигнализации, нажав на которую можно вызвать патруль, группу реагирования Росгвардии, которая примет соответствующие меры», - рассказал он.

Грибакин добавил, что Росгвардия готова оказать помощь в организации безопасности музея.

«В данном случае это не было сделано, и это повод проанализировать эту ситуацию и пересмотреть вопросы, связанные с обеспечением безопасности. В этих вопросах сотрудники Росгвардии готовы оказать квалифицированную помощь и содействие», - подытожил представитель ведомства.

Напомним, один из посетителей Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке вечером 20 марта прогулялся в нижнем белье по залам музея. В это время неназванные современные художники развесили по галерее свои работы. В итоге нарушителей задержать не удалось, но организаторы перфоманса принесли извинения пресс-секретарю галереи за свою идею «привлечь внимание к современному искусству, к современным художникам, которых не выставляют».