Мощный взрыв на территории химического парка в Китае попал на видео
Взрыв прогремел на территории химического промышленного парка в восточной провинции Китая Цзянсу.
© Видео: 3g.163
Мощный взрыв произошел в Китае на территории химического промышленного парка в провинции Цзянсу. Об этом сообщает издание Paper.
Инцидент произошел около 14.00. Причины взрывы остаются неизвестны, информации о жертвах не поступало.
На место прибыли спасатели. Выясняются все причины произошедшего.
Момент взрыва на видео зафиксировал очевидец, позже кадры появились в Сети.
По предварительным данным, сразу в трех зданиях выбило стекла, целый дом оказался охвачен огнем. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы неподалеку.
При этом китайское сейсмическое агентство также зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 около места взрыва.