«Всегда позитивная и добрая»: Аскольд Запашный пришел проститься с Юлией Началовой

В Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища проходит церемония прощания с певицей Юлией Началовой.

Проводить артистку в последний путь пришло множество людей - родные, близкие, поклонники ее таланта, а также ее коллеги. Среди них - народный артист России Аскольд Запашный, он рассказал «Звезде», каким человеком была Началова.

«Мы были с ней неоднократно на различных передачах. Это был очень светлый человечек и я глубоко соболезную ее родным, близким. Всегда страшно, когда человек не доживает до того возраста сколько бы он мог бы и должен был бы жить, потому что есть люди, которые дарят окружающим действительно позитивную, нужную, светлую энергию. Человек, который своим творчеством заряжает все время на что-то очень хорошее и вот Юля была такой», - сказал Запашный.

По его словам, Началова всегда была улыбающейся, позитивной и доброй.

«Когда было опубликовано очень много разных постов в связи с ее кончиной, все отмечали, что никто не помнит и не имеет у себя в архивах фотографий, на которых Юля бы не улыбалась. Вот Юля, она всегда светилась», - отметил артист.

Напомним, Началова ушла из жизни на 39 году жизни 16 марта. Причиной смерти певицы стала остановка сердца, которую спровоцировал обширный воспалительный процесс.

Артистка будет похоронена на Троекуровском кладбище.