Глава Забайкалья не сдержал слез после вопроса многодетной матери

Врио главы Забайкальского края Александр Осипов во время «Прямого разговора» с жителями региона заплакал, отвечая на вопрос многодетной матери.

Жительница Читы рассказала, что в связи с отсутствием водоснабжения в аварийном жилье ей приходится использовать влажные салфетки, чтобы ухаживать за ребенком-инвалидом. Мать 13 детей пояснила, что ее сын перенес менингит и не смог восстановиться.

Осипов сказал, что подобных проблем к нему поступает много, после чего он замолчал.

«Мы, к сожалению, не можем всем помочь», - ответил он дрожащим голосом со слезами на глазах.

В итоге врио главы Забайкалья дал поручение разобраться в ситуации, отметив, что муниципалитеты должны задействовать все механизмы поддержки многодетных семей, в частности, через выделение бесплатных земельных участков.

Александр Осипов временно исполняет обязанности губернатора Забайкальского края с 25 октября 2018 года.