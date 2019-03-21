Михайлов о Началовой: я очень любил ее, не хочу судить

Народный артист РСФСР Александр Михайлов выразил свои соболезнования в связи с внезапной смертью певицы Юлии Началовой и прочитал посвященное ей четверостишье.

Актер отметил, что не желает говорить о причинах смерти Юлии Началовой.

«Не хочу я судить, Произошло, произошло. Пусть разбираются. Знаю много причин, говорить сейчас не буду об этом. Я очень-очень любил ее», - добавил актер.

Ранее сообщалось, что на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта началась церемония прощания с российской певицей Юлией Началовой. Проститься с молодой артисткой пришли родные и близкие, коллеги и поклонники.

Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни в одной из столичных клиник в результате остановки сердца, спровоцированной воспалительным процессом. Врачи проводили операцию на ее ноге, после которой Началову ввели в искусственную кому из-за резкого скачка сахара.

Столичная мэрия приняла решение похоронить певицу на 17-м участке, рядом с могилой основателя НТВ Игоря Малашенко.