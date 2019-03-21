Нарушителей ПДД стали искать при помощи беспилотников

Инспекторы ДПС начали использовать беспилотники для того, чтобы зафиксировать нарушителей ПДД на дорогах.

Пробный эксперимент успешно провели в Амурской области.

Сотрудникам дорожной инспекции удалось остановить сразу нескольких водителей, которые обгоняли по встречной полосе или по обочине. Летательный аппарат в режиме онлайн передает изображение на наземный пункт управления. На ближайшем патрульном пункте нарушителя останавливают, где ему предъявляют видеозапись.

Стоит отметить, что раньше дроны только мониторили дорожную ситуацию. Теперь же их применение расширят.