Президент Казахстана Токаев в ближайшее время приедет в Россию

Российский президент Владимир Путин побеседовал по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултан Назарбаевым и нынешним казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ выразил признательность Назарбаеву, который в настоящее время занимает должность председателя Совета Безопасности Республики, за большой личный вклад в развитие двусторонних отношений и реализацию проекта евразийской интеграции. Стороны обсудили участие Назарбаева в работе по укреплению сотрудничества в рамках ЕЭС.

Кроме того, Путин поздравил Токаева со вступлением в должность главы государства и пожелал успехов.

«Условлено о тесном взаимодействии в интересах дальнейшего углубления партнерских российско-казахстанских связей и организации в ближайшее время визита Касым-Жомарта Токаева в РФ», - говорится в сообщении.

Напомним, Нурсултан Назарбаев подал в отставку 19 марта. Он был первым и президентом республики, заняв эту должность 24 апреля 1990 года. До новых выборов президента его обязанности будет исполнять бывший премьер, спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.